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        Haberler Bilgi Ekonomi LPG'YE ZAM BEKLENİYOR! Otogaza zam ne zaman, bu gece mi geliyor? LPG zammı ne kadar olacak, kaç TL? 4 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları

        LPG'ye zam bekleniyor! Otogaza zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL?

        Akaryakıt fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu sebeple araç sahipleri ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' sorularına yanıt arıyor. Son olarak ocak ayının sonunda motorine indirim yapılmıştı. Gelen bilgilere göre şimdi de LPG'ye zam bekleniyor. Peki, LPG'ye zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 4 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG (otogaz) fiyatı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:11
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        Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta motorine indirim yapılmıştı. Bugün ise LPG’ye zam haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, otogaza zam ne zaman, bu gece mi geliyor, LPG fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 4 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG fiyatı…

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        LPG’YE ZAM BEKLENİYOR!

        Gelen bilgilere göre, LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'lik zam yapılması bekleniyor.

        Yapılacak artışla birlikte İstanbul'da otogazın litre fiyatının 27.5 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

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        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

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        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 4 Şubat 2025 Salı günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        İşte; 4 Şubat 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,34 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,47 TL

        LPG litre fiyatı: 26,49 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,19 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,36 TL

        LPG litre fiyatı: 25,89 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,86 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,15 TL

        LPG litre fiyatı: 26,39 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47,23 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,53 TL

        LPG litre fiyatı: 26,24 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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