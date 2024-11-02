Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak LPG'ye zam, benzine ve motorine indirim geldi. İndirim ve zam haberleri sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin (mazot), LPG kaç TL? İşte 2 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatı…