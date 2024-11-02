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        Haberler Bilgi Ekonomi LPG'ye zam, motorine ve benzine indirim geldi! Tabelalar değişti! 2 Kasım 2024 Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatları 2 Kasım 2024: LPG'ye zam, motorine ve benzine indirim geldi! Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak LPG'ye zam, motorine ve benzine indirim geldi. Otogaza zam, benzin ve mazota indirim haberleri sonrası ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:39
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        Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak LPG'ye zam, benzine ve motorine indirim geldi. İndirim ve zam haberleri sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin (mazot), LPG kaç TL? İşte 2 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatı…

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        LPG'YE ZAM, BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

        Akaryakıt fiyatlarında değişim yaşandı. 2 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 10 kuruşluk, motorine ise 12 kuruşluk indirim yapıldı.

        LPG'ye ise 71 kuruşluk zam geldi.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 42.84 TL

        Motorin litre fiyatı: 42.81 TL

        LPG litre fiyatı: 26.03 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Bir litre benzin fiyatı: 42.72 TL

        Bir litre motorin fiyatı: 42.75 TL

        Bir litre LPG fiyatı: 25.49 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

        Motorin litre fiyatı: 43.36 TL

        LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 43.85 TL

        LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

        Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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