Luan Peres krizi! Lisansı dondurulabilir...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde, Rennes deplasmanında dizini direğe vurarak sakatlanan Luan Peres, o günden beri sakatlığını tam olarak atlatamadı. Doktorların ameliyat önerdiği Brezilyalı futbolcu ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu yüzden Peres'in lisansının dondurulması da gündemde...
Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşuyor.
İyileştikten sonra özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla büyük beğeni toplayan Peres bu sezon tekrardan sakatlandı.
AMELİYAT OLMASI ÖNERİLDİ
Sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat önerdi. Brezilya oyuncu ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
LİSANSI DONDURULABİLİR
Sport Digitale'nin haberine göre; sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat öneriyor. Bu durum gerçekleşirse Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı savunmacının lisansını donduracak.
3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Jorge Jesus'un transfer ettirdiği 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Konferans Ligi eleme turlarında 3 maçta boy gösterdi. Peres, Trendyol Süper Lig'de ise süre alamadı.