Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Luan Peres tartışması! 2-3 ay sahalardan uzak kalabilir... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Luan Peres krizi! Lisansı dondurulabilir...

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde, Rennes deplasmanında dizini direğe vurarak sakatlanan Luan Peres, o günden beri sakatlığını tam olarak atlatamadı. Doktorların ameliyat önerdiği Brezilyalı futbolcu ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu yüzden Peres'in lisansının dondurulması da gündemde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor.

        2

        Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşuyor.

        3

        İyileştikten sonra özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla büyük beğeni toplayan Peres bu sezon tekrardan sakatlandı.

        4

        AMELİYAT OLMASI ÖNERİLDİ

        Sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat önerdi. Brezilya oyuncu ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.

        5

        LİSANSI DONDURULABİLİR

        Sport Digitale'nin haberine göre; sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat öneriyor. Bu durum gerçekleşirse Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı savunmacının lisansını donduracak.

        6

        3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

        Jorge Jesus'un transfer ettirdiği 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Konferans Ligi eleme turlarında 3 maçta boy gösterdi. Peres, Trendyol Süper Lig'de ise süre alamadı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar