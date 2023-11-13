Luana Andrade yağ aldırma operasyonunda vefat etti

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'E Online'ın aktardığına göre; Yapılan testler sonucunda kan pıhtılarının damarları ya da arterleri tıkaması anlamına gelen 'masif tromboz' geçirdiği anlaşılan Luana Andrade, yoğun bakım ünitesine nakledildi. Ancak Andrade, kısa bir süre sonra hayata veda etti.