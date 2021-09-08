Lübnan'a enerji tedariki anlaşmasında uzlaşma 0:00 / 0:00

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Ürdün'ün başkenti Amman, Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Hale Zevati, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, Suriye'den Beşar Esad ile Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessam Taame'nin katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Mısır'dan gaz ve Ürdün'den elektrik akımının Lübnan'a ulaştırılması konusunun ele alındığı toplantıda bakanlar, Lübnan'a elektrik ve gaz tedariki için bir yol haritası üzerinde anlaştı.

Bakanlar ayrıca, gaz ve elektrik nakli için Arap Doğalgaz Boru Hattının yeniden aktif hale getirilmesi konusunda da fikir birliğine vardı.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Hale Zevati, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Mısır gazının Lübnan'a ulaştırılması için alt yapının hazır olmasını sağlamak amacıyla Arap Doğalgaz Boru Hattının teknik onarıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Her ülkenin kendi topraklarındaki gaz hattı veya elektrik şebekesi için altyapı onarımının sorumluluğunu ve maliyetlerini üstleneceğini vurgulayan Zevati, "Önümüzdeki hafta, Ürdün enerjisinin Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılması konusunu görüşmek üzere elektrik sektörüyle ilgili bakanların Amman'da başka bir toplantısı olacak." dedi.

Bakanlar toplantısı kapsamında yapılan teknik toplantılardan da söz eden Zevati, bunlarda, her ülkede doğal gazın taşınması için gereken altyapının hazır olup olmadığının incelendiği ve Mısır doğalgazının Lübnan'a ulaştırılması için net bir çalışma planı ve zaman çizelgesi sunma konusunda ittifak edildiğini aktardı.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla da "Mısır doğalgazının Lübnan'ı destekleme ve halkının ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük önem taşıdığının farkında olduklarını" belirterek, bu işbirliğini destekleme konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

Suriye'den Beşar Esad, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessam Taame de Arap Doğalgaz Boru Hattı projesinin, 2003'ten bu yana sahada açıkça somutlaşan en önemli ortak Arap işbirliği projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar da ülkesinin yıllık gaz ihtiyacının 600 milyon metreküp olduğunu ve gaz alımına finansman sağlamak için Dünya Bankası ile iletişim halinde bulunduklarını söyledi.

Gacar, bu iş birliğinin gelecekte, "fiyatları Lübnan'daki elektrik üretim fiyatlarına kıyasla daha düşük olabilecek Ürdün'den elektrik enerjisi tedariki" şeklinde başka bir anlaşmanın yeniden canlanmasını sağlayacağını kaydetti.

ÜLKEDE ELEKTRİK KRİZİ VE ABD'NİN GİRİŞİMİ

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 19 Ağustos'ta Mısır gazı ve Ürdün elektrik akımının Suriye üzerinden ülkesine ulaştırılması konusunu ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile ele almıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Shea, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti.

Shea, Mısır'dan tedarik edilecek gazla Ürdün'de elektrik üretileceğini ve bu elektriğin Suriye üzerinden hatlarla Lübnan'a getirilebileceğine işaret etmişti.