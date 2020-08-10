AA

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, istifasını sunan Başbakan Hassan Diyab'dan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istedi.

Başbakan Diyab, Beyrut'ta geçen hafta yaşanan şiddetli patlama nedeniyle halktan gelen tepkiler üzerine Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkarak istifasını sundu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Antoine Şukayr, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, çalışmalarından dolayı Diyab ve kabine üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

Şukayr, istifa eden Başbakan Diyab ve bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevde kalmaları talebinde bulundu.

Diyab, Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'nda geçen hafta yaşanan felaketin devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu olarak değerlendirerek istifasını duyurmuştu.

Ülkenin geldiği bu aşamada vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerine işaret eden Diyab, "Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

HÜKÜMETİN İSTİFASI HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLANDI

Öte yandan Diyab hükümetinin istifası, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde havai fişek gösterisi ile havaya ateş açılarak kutlandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hükümetin istifası üzerine kutlama yapan kuzeydeki vatandaşların havaya açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Hükümetin istifasının ardından başkent Beyrut'taki Meclis binası önünde toplanan bir grup gösterici ise güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonrası dağıldı.

Hassan Diyab hükümeti, geçen yıl ekim ayında ekonomik krize karşı düzenlenen protesto eylemleri nedeniyle istifa eden Ulusal Birlik Hükümetinin ardından ABD'nin yaptırımları hedefindeki Lübnan Hizbullahı ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle kurulmuştu.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.