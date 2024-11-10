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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan Başbakanı: İsraille ateşkese varmak istiyoruz | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı: İsraille ateşkese varmak istiyoruz

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile ateşkese varılmasını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasını ve ülkenin güneyinde sadece devletin silahının bulunmasını istediklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 23:01 Güncelleme: 10.11.2024 - 23:01
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        Lübnan Başbakanı: İsraille ateşkese varmak istiyoruz
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        Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Mikati, ülkesinin Riyad Büyükelçiliğinde vatandaşlarıyla bir araya geldi.

        Mikati, burada yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sadece devletin silahının bulunması, herkesin devletin kontrolüne girmesi ve her işte tek söz sahibinin devlet olması için halihazırda bir fırsat olduğunu ifade etti.

        "EN KISA SÜREDE ATEŞKES"

        Bu fırsatı kaçırmayacaklarını ve Lübnan'ı kurtarmak için çalışacaklarını dile getiren Mikati, "Bu zor aşamayı en kısa sürede geçerek ateşkese varmayı, 1701 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası kararların uygulanmasını, ordunun güneydeki varlığının güçlendirilmesini ve meşru silahlar dışında (orduya ait olanlar) silah olmamasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Yedioth Ahronot gazetesi ismini paylaşmadığı İsrail'deki siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde, "(Lübnan ile) ateşkes olasılığının tartışıldığını" öne sürmüştü. Ancak taraflardan anlaşmayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana da Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgeleri ile başkent Beyrut'un güneyine saldırılar düzenliyor. İsrail, Hizbullah'ın, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini istiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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