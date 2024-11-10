Lübnan Başbakanı: İsraille ateşkese varmak istiyoruz

Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Mikati, ülkesinin Riyad Büyükelçiliğinde vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Mikati, burada yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sadece devletin silahının bulunması, herkesin devletin kontrolüne girmesi ve her işte tek söz sahibinin devlet olması için halihazırda bir fırsat olduğunu ifade etti.

"EN KISA SÜREDE ATEŞKES"

Bu fırsatı kaçırmayacaklarını ve Lübnan'ı kurtarmak için çalışacaklarını dile getiren Mikati, "Bu zor aşamayı en kısa sürede geçerek ateşkese varmayı, 1701 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası kararların uygulanmasını, ordunun güneydeki varlığının güçlendirilmesini ve meşru silahlar dışında (orduya ait olanlar) silah olmamasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.