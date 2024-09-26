Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı Mikati: Hastaneler sivil yaralılarla dolu | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı Mikati: Hastaneler düzinelerce kadın ve çocuk dahil sivil yaralılarla dolu

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırıları sonucu ülkesindeki hastanelerin, "düzinelerce kadın ve çocuk dahil" sivil yaralılarla dolu olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 05:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 05:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan Başbakanı Mikati: Hastaneler sivil yaralılarla dolu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BM Güvenlik Konseyi'nde, "Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Mikati, Lübnan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in saldırılarını değerlendirdi.

        Lübnan Başbakanı Mikati, "Saldırgan, yalnızca savaşçıları ve silahları hedef aldıklarını iddia ediyor. Ancak size temin ederim ki Lübnan hastaneleri, düzinelerce kadın ve çocuk dahil sivil yaralılarla dolu." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; Lübnan'da yaşananları, "benzeri görülmemiş" gelişmeler olarak adlandıran Mikati, İsrail'in, Lübnan halkına karşı uyguladığı insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

        Mikati, "İsrail, genç, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerimizi öldürerek, evleri yıkarak ve aileleri zorlu insani koşullardan kaçmaya zorlayarak, savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını gökyüzümüze göndererek egemenliğimizi ihlal ediyor." ifadelerine yer verdi.

        Necib Mikati, konuşmasını gerçekleştirdiği oturuma katılan BMGK üyelerinden, ''İsrail'e baskı yaparak tüm cephelerde derhal ateşkes sağlanması'' çağrısında bulundu.

        "GAZZE'DE OLANLARIN YANSIMALARI DOĞRUDAN LÜBNAN'DAKİ VE BÖLGEDEKİ DURUMU ETKİLİYOR"

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinde yaşanan çatışmaların "Gazze'de olanların bir yansıması" olduğuna dikkati çekti.

        Mikati, "Gazze'de olanların yansımaları doğrudan Lübnan'daki ve bölgedeki durumu etkiliyor ve olan bitenler bölgenin sınırlarında durmayacak, tüm Orta Doğu'yu kapsayacak." ifadelerini kullandı.

        Mikati şunları ekledi: "Bugün dünyanın bölgemizde devam eden insani trajediyi durduramadığını görüyoruz. Bu nedenle, Lübnan halkı adına, konseyinizi tüm sorumluluklarını üstlenmeye ve halkımızın içinde bulunduğu zor durumu sona erdirecek, diplomatik çözümlere giden yolu açacak acil, kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #lübnan
        #israil
        #Necib Mikati
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Tabanca ve bıçaklı kavga: 5 tutuklama
        Tabanca ve bıçaklı kavga: 5 tutuklama
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 2 tutuklama
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 2 tutuklama
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...