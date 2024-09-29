Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı Mikati: "Ülke içinde göç edenlerin sayısı bir milyona ulaşabilir" | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı Mikati: "Ülke içinde göç edenlerin sayısı bir milyona ulaşabilir"

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in devam eden hava saldırıları nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının bir milyona yaklaştığına dikkati çekerek, Lübnan tarihinin en büyük göç dalgasının yaşandığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülke içinde göç edenlerin sayısı bir milyona ulaşabilir"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Mikati, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu belirtti.

        Lübnan ordusunun da BMGK'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Mikati, bu dönemde ülkesine gelen bağışların hızlı ulaşımı için çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

        Başbakan Mikati, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerle ilgili şunları söyledi:

        "İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkündür."

        REKLAM

        İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle ülkenin güney kentleri, Bekaa bölgesi ve Beyrut'un Dahiye bölgesinden saatler içinde yaşanan ani göçün büyük baskı oluşturduğunu vurgulayan Mikati, "Ülke içinde göç edenlerin sayısı bir milyona ulaşabilir. Yani Lübnan'da yaşanan tarihin en büyük göç dalgasıyla birkaç gün içinde bulunduğu yerden başka bir yere geçmek zorunda kalan bir milyon insan var." diye konuştu.

        İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lübna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı