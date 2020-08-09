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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Beyrut'un patlamanın öncesine dönmesi için büyük çabalar gerekiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde faaliyet gösteren en büyük limanda yaşanan şiddetli patlamayla başkent Beyrut'ta oluşan hasarın onarımı için büyük çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı
AA

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde faaliyet gösteren en büyük limanda yaşanan şiddetli patlamayla başkent Beyrut'ta oluşan hasarın onarımı için büyük çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Avn, Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'a destek için Fransa ve Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülüğünde telekonferansla gerçekleştirilen "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı"nda konuştu.

Büyük bir patlamayla sarsılan Beyrut'ta ihtiyaçların oldukça fazla olduğu ve kış aylarından önce bu ihtiyaçların karşılanması konusunda acele ettiklerini söyleyen Avn, "Bizler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin yanı sıra ekonomik, finansal ve mülteci krizleriyle boğuştuğumuz sırada bir depreme yakalandık. Dolayısıyla söz konusu krizlerle mücadele etmek bu ülkenin gücünü aşıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, "Beyrut'un yaşanan şiddetli patlamanın öncesine dönmesi için büyük yerel ve uluslararası çabalar gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KATAR'DAN LÜBNAN'A 50 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Konferansa katılanlardan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı krizleri aşması için 50 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde Beyrut'un yeniden imarı konusundaki katkılarını da açıklayacaklarını aktaran Şeyh Temim, Lübnan'ın içi meselelerinin ise diyaloğa bırakılması gerektiğine dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açılış konuşmasında, Lübnan'a yapılacak her türlü yardımın BM ile koordinasyon içinde hızlıca Beyrutlulara ulaştırılacağına işaret etti.

BEYRUT LİMANI'DAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.

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