Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BMGK kararına uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

AA

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col'u başkent Beyrut'ta kabul etti.

Görüşmede Avn, ülkesinin güney bölgesinde istikrarın korunması için UNIFIL ile Lübnan ordusu arasındaki iş birliğine çok güvendiğini ifade etti.

Lübnan-İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngören BMGK'nın 1701 sayılı kararını tüm içeriğiyle uygulama yönündeki taahhütlerini yineleyen Avn, söz konusu karara uyması için İsrail tarafına baskı yapılmasını istedi.

Avn, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini tekrar tekrar ihlal etmesiyle oluşan güvenlik krizlerinde UNIFIL'in gerginliği kontrol altına almak için gösterdiği çabalara dikkati çekti.

UNIFIL'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Avn, karara Lübnan ordusuna lojistik destek sağlanmasına ilişkin bir madde eklenmesinden de övgüyle söz etti.

Avn, BMGK'nın Lübnan ordusuna 6 ay boyunca akaryakıt, yiyecek, ilaç ve lojistik destek sağlanması talebi için şükranlarını ifade etti.

Görüşmede UNIFIL Komutanı Del Col da ülkenin güneyindeki olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Avn için bir sunum yaptı.

BM Güvenlik Konseyinin Ağustos 2016'da aldığı 1701 sayılı karar, Lübnan ile İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngörüyor.