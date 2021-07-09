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Lübnan'da eczaneler ilaç sıkıntısı nedeniyle grev başlattı

Ekonomik krizdeki Lübnan'da bir süredir dağıtım şirketlerinden yeterli miktarda ilaç temin edemeyen eczaneler greve gitti.

Lübnan'da eczaneler ilaç sıkıntısı nedeniyle grev başlattı
Lübnan'da eczaneler ülkede genel grev ilan etti
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AA

Lübnan'daki eczaneler, devletin ilaç sektörüne sağladığı sübvansiyonu sürdürmesine yönelik net bir mekanizma oluşturulmamasını protesto ediyor.

Eczane Sahipleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle cuma sabahından başlayarak genel grev ilan edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının bir an önce Merkez Bankası ile yapılan anlaşma uyarınca ilaç listelerini hazırlamaya davet edildiği açıklamada, "İlaç ithalatçılarının, Merkez Bankasının defalarca ödeme yapacağını açıkladığı ilaçları piyasaya sürmelerini sağlamanın tek yolu, ilaç listelerinin hazırlanması ve sınıflandırılmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası, 4 Temmuz'da döviz likidite sorunu nedeniyle bir aydan uzun süredir ithalata ara verilmesi neticesinde ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, 5 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda ilaç sektörüyle ilgili bankalardan gelecek kredi ve faturaların ödemesini yapacaklarını belirtmişti.

LÜBNAN'DA EKONOMİK KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Mezhepsel siyasi grupların, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükûmetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.

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