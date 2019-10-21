Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 5 gündür devam eden gösteriler, Başbakan Saad el Hariri'nin reform paketi açıklamasına neden oldu.

Ülke genelinde sayıları 2 milyonu bulan göstericiler, ülkedeki ezberleri bozarak tüm siyasi partilere karşı Lübnan bayrağı altında toplanmıştı.

Lübnanlılar, geçen Perşembe Bakanlar Kurulu başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda 2020 bütçesini görüşmek için toplandığı saatlerde başlattıkları protestolarında en çok "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Devrim" ve "Hortumlanan malların iadesini istiyoruz" şeklinde sloganlar atıyordu.

Protestoların ilk iki gününde lastik yakma, yolları trafiğe kapatma ve çevreye zarar verme gibi olaylar yaşanmış, ancak Cumartesi gününden itibaren meydanlar, yöneticilere seslerini duyurmaya çalışan on binlerce hatta yüz binlerce barışçıl göstericiyle dolmuştu.

Müslüman ve Hristiyan 20'ye yakın mezhepsel grubun siyasi olarak aktif olduğu Lübnan'da ilk defa halkın tüm kesimleri, 15 yıllık iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana süregelen ve ülkenin altyapısını perişan eden devlet kademelerindeki yolsuzluğa karşı tek ses oldu.

Ülkenin dört bir yanındaki meydanlara akın eden insanlar, tüm siyasi grupların aleyhinde çeşitli sloganlar atmanın yanı sıra ulusal marşlar ve birlik çağrılarıyla seslerini duyurmaya çalışıyordu.

Lübnanlılar dün gece meydanlardan ayrılmadan önce "yıllardan beri değişmeyen yönetimdeki yüzlerin değişmesi" yönündeki taleplerinin yerine getirilmesi için hükümet karşıtı gösterilere devam etme ve genel greve gitme çağrısı yapmıştı.

Protestoların önlenemez boyutlara ulaşmasının ardından bakanlarıyla bir araya gelen Başbakan Hariri, halkın sokağa dökülmesine sebep olan ekonomik krizin etkilerini hafifletme amacıyla hükümet ortaklarıyla bir dizi karar aldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında onaylanan kararlar arasında vatandaşa yeni vergi yükü getirmeden siyasilerin maaşlarını düşürecek maddeler yer alıyor. Kararlar arasında iletişim sektörünün özelleştirilmesi ve ülkede kronikleşmiş elektrik sorununa kapsamlı bir çözüm getirecek planlamalar yapılması da var.

Hariri, halkın erken seçim talep etmesi durumunda bu talebe de olumlu yaklaşacağını kaydetti.

KAMU BORCU 86,2 MİLYAR DOLAR

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığı'nın Mayıs'ta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.