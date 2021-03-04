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Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar üçüncü gününde devam ediyor

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybına karşı protestolar üçüncü gününde sürüyor.

Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar üçüncü gününde devam ediyor
AA

Lübnanlılar ülkedeki ekonomik krize rağmen yaklaşık 7 aydır yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamayan mezhep eksenli siyasi güçlere karşı öfkesini dillendirmek için yolları trafiğe kapatma eylemlerine başvuruyor.

Ülke tarihinde ilk defa Amerikan dolarının 10 bin Lübnan lirası seviyesine çıkmasının ardından 2 Mart Salı günü başkent Beyrut ve diğer bölgelerde başlayan protestolar, bu akşam ülkenin birçok bölgesinde ana yollarda devam etti.

Ellerinde Lübnan bayrakları taşıyarak yolları trafiğe kapatan, lastik ve çöp konteynerlerini ateşe veren eylemciler, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından 10 Ağustos'ta istifa eden hükümetin yerine yenisini kuramayan siyasi güçlerin ulusal çıkarları kendi siyasi çıkarlarına kurban ettiğine dair çeşitli sloganlar attı.

Gündüz saatlerinde de şehirlerarası bazı yolların kapatılması nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

- Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar bugün itibarıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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