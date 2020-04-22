Lübnan'da hint keneviri ekimine onay!

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AA

Lübnan parlamentosunda, tıbbi ve endüstriyel amaçlı kullanım için Hint keneviri ekimini serbest bırakan yasa tasarısı kabul edildi.

Parlamentoda, Hint kenevirinin ekiminin serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısının oylamasının yapıldığı oturumda, Parlamento Başkanı Nebih Berri, İlerici Sosyalist Partisi Bloku (9 milletvekili) ve Cibran Basil'in önderliğini yaptığı Güçlü Lübnan Bloku (29 milletvekili) evet oyu kullandı.

Tarım Bakanı Abbas Murteza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meclisin tasarıyı onaylamasıyla birlikte Beka Vadisi'nde yeni bir ekonomik kalkınma dönemi başlayacağını ifade etti.

Lübnan Ketaib Partisi Milletvekili İlyas Hankeş, ek gelir kalemlerine ve gençler için istihdam alanları oluşturulmasına gerek duyulan bir dönemde, söz konusu yasanın, Lübnan'ın dünya tarım endüstrisindeki yerini güçlendireceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler 2017'de, Lübnan'ın esrar üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını duyurmuştu.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, 10 Nisan'da gerçekleştirdikleri ülke tarihinin en büyük operasyonuyla, yaklaşık 25 ton esrar ele geçirmişti.