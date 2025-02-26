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        Haberler Dünya Lübnan'da hükümet güvenoyu aldı | Dış Haberler

        Lübnan'da hükümet güvenoyu aldı

        Lübnan'da Nevvaf Selam önderliğinde kurulan hükümet, meclisten güvenoyu aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 21:56 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:56
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        Lübnan'da hükümet güvenoyu aldı
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        Lübnan'da Nevvaf Selam başbakanlığındaki hükümet, Meclis'te yapılan görüşme ve oylama sonucunda güvenoyu aldı.

        Selam'ın başbakanlığında kurulan hükümet kabinesi, Mecliste dün ve bugün yapılan görüşmeler sonrasında, milletvekillerinin büyük bir kısmının oyunu alarak güvenoyu kazandı.

        Lübnan Meclisinde, Selam hükümetinin programına ilişkin yapılan görüşmelerin ardından oylama yapıldı.

        Oylamada, Selam hükümetine Meclisteki 128 vekilin 95'ini güvenoyu verirken, 12 milletvekili ret ve 4 kişi çekimser oy kullandı. Oylama sonucunda, Selam hükümeti güvenoyu aldı.

        Lübnan'da yeni hükümetin kurulma süreci

        Ülkede iki yıldan uzun süren siyasi boşluk ve krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

        Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiş, Avn, Selam başkanlığında kurulan yeni hükümeti 8 Şubat'ta onaylamıştı.

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