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Lübnan'da ilk kez bir kadın Savunma Bakanı oldu

Lübnan'da Hassan Diyab'ın 20 kişilik kabinesi, Orta Doğu'nun ilk kadın Savunma Bakanı'na da ev sahipliği yapıyor.

Lübnan
AA

Lübnan'ın yeni hükümeti, hem kadın bakanların sayısı hem de Savunma Bakanlığı makamına bir kadının getirilmesiyle Orta Doğu'da ilklere imza attı.

Ülkedeki mezhep eksenli Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların oluşturduğu 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz üzerine başlayan protestolardan sonra 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Lübnan'daki İran ile Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Bloku'nun destekleriyle 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab, önceki gün 20 üyeden oluşan kabinesini açıkladı.

Yeni kabine, kadın bakanların sayısı ve makamı açısından hem Lübnan hem Orta Doğu siyasetinde bir ilki oluşturdu.

Yeni hükümet, yüzde 30 oranında kadınlardan oluşuyor.

İLK KADIN SAVUNMA BAKANI

Hassan Diyab, hükümeti kurma çalışmalarına başladığı ilk günlerde, protestocuların talepleri doğrultusunda küçültülmüş ve kadın bakanlara yer verilen bir kabine kuracağının sinyallerini vermişti.

Ancak Savunma Bakanlığına da bir kadının getirilmesi, ilk olmasının ötesinde, halk için büyük sürpriz teşkil etti.

Böylece hem Orta Doğu hem Arap dünyasında Savunma Bakanlığı makamını yönetecek ilk kadın, Hristiyan Ortodoks bir aileye mensup Zeyne Aker Adra oldu.

Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapacak Adra'nın yanı sıra kabinede yer alan kadınlar şöyle:

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan, Adalet Bakanı Mari Kloud Necm, Çalışma Bakanı Lemya ed-Duveyhi ve Göçmen Bakanı Gada Şureym.

Sosyal medyada iki gündür kadın bakanlar hakkında çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

İLK KADIN İÇİŞLERİ BAKANI DA LÜBNAN'DAN OLMUŞTU

Önceki kabinenin İçişleri Bakanı Raya Hasan, Lübnan ve Orta Doğu'da ilk defa bu makama atanan kadın olarak tarihe geçmişti.

Orta Doğu'da yüzde 29'luk oranla en çok kadın bakana sahip ülke ünvanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi.

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