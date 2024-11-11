Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan'da İsrail saldırılarında yıkılan binalarda 43 kişi ölü bulundu | Dış Haberler

        Lübnan'da İsrail saldırılarında yıkılan binalarda 43 kişi ölü bulundu

        Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin çeşitli bölgelerinde İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan binaların enkazında, 43 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 06:23 Güncelleme: 11.11.2024 - 06:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan'da İsrail saldırılarında yıkılan binalarda 43 kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin güneyinde ve doğusundaki bölgelerde pazar günü yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin açıklama yayımladı.

        Sivil savunma ekipleri, Cebeli Lübnan'daki Cubeyl bölgesine düzenlenen saldırı sonrasında enkaza dönen binada 24 kişinin cansız bedenine ulaşırken 8 kişiyi yaralı kurtardı.

        Sivil savunma personelinin, hedef alınan bölgenin yakınında ağaçların alev alması sebebiyle çıkan yangını da söndürdüğü bildirildi.

        AA'nın haberine göre; Beyrut'un güney banliyölerinde, 2 gün önceki İsrail saldırıları nedeniyle bir çamaşırhanede çıkan yangın da söndürüldü.

        Sivil savunma ekipleri, Lübnan'ın güneyindeki Sur'da bulunan Ras el-Ayn'da 5 kişinin cesedine ve 2 yaralıya ulaşırken, Adlun'da 3 ve el-Haniyye'de 2 kişinin cesedini enkazdan çıkardı.

        Lübnan'ın doğusundaki Baalbek vilayetinde, saldırı düzenlenen 3 bölgede, 9 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 5 kişi yaralı kurtarıldı.

        Sivil savunma ekipleri, Baalbek'te, İsrail saldırıları sebebiyle bir yakıt tankı ve 4 evde çıkan yangını da söndürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #lübnan
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı
        Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
        Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı