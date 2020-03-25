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Lübnan'da koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alındı

Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) halk üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak için elektrik, su ve telefon faturaları ile vergi ödemelerinin ertelenmesine karar verdi

Lübnan'da koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alındı
AA

Başbakan Hassan Diyab, virüsle mücadele konusunun ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Hükümet, işleri sekteye uğrayan ve evde kalan insanlara yardım etmek durumundadır." dedi.

Diyab, bu bağlamda bakanlıklara, elektrik, su ve telefon faturaları ile vergi ödemelerini erteleme talimatı verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının akabinde basına açıklamada bulunan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ise hükümetin, 2020 bütçe kanunundaki bazı maddelerin askıya alınmasıyla ilgili bir yasa tasarısı sunduğunu söyledi.

Abdussamed, söz konusu maddelerin askıya alınmasıyla, kamu kurumları ve belediyelerin, sağlık ve gıda yardımlarına tahsis edilmek şartıyla Kovid-19'la mücadele için harcama yapmasına olanak tanıdığına işaret etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki vaka sayısını 304 olarak açıklamıştı.

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