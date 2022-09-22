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Ağır bir ekonomik krizin yaşandığı Lübnan’da dondurulan döviz mevduatı hesaplarından para çekmek isteyen mudilerin düzenlediği silahlı baskınların artması nedeniyle banka şubelerinin süresiz kapalı kalacağı açıklandı.

Karar, Lübnan Bankalar Birliği tarafından alındı.

Açıklamada, banka çalışanlara yönelik riskin devam ettiği ve önlemlerin yetersiz kaldığı belirtildi.

Dün ailesinin sağlık harcamalarını karşılayamadığını söyleyen bir kadın, oyuncak tabancayla banka basmıştı.

Ülkenin başka yerlerinde de banka şubelerinde benzer olaylar yaşandı.

Geçen Cuma toplam beş bankaya baskın düzenlendiği belirtiliyor.

BBC

Bu baskınlardan bazıları "başarılı" oldu.

Reuters ajansına göre dün başkent Beyrut’ta bir mudi, silahlı baskınla hesabından 13 bin dolar çekti.

Bu olayın ardından Aley kentinde de başka bir mudi hesabındaki paranın bir kısmını çektikten sonra polise teslim oldu.

Ülkede nüfusun yüzde 80’inden fazlasının yiyecek ve ilaç alamadığı haber veriliyor.

Lübnan medyası halkın baskınlara destek verdiğini belirtiyor.

Gazetelere göre bu eylemler sabıkası olmayan ve kendi hesaplarındaki parayı çekmeye çalışan insanların çaresizliğini yansıtıyor.

2019'da başlayan ekonomik kriz nedeniyle, ülkedeki birçok ticari banka müşterilerinin banka hesaplarını dondurmuştu.

Bankalar çekilebilen aylık Amerikan doları miktarını kısıtlarken, döviz hesaplarından Lübnan lirası çekmek isteyenlerin paralarını, serbest piyasanın çok altında bir orandan bozuyor.

Bankalar, hastaneye yatış gibi insani durumlarda istisna yaptıklarını söylese de, bu istisnaların nadiren uygulandığı belirtiliyor.