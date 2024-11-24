Lübnan'da ölü sayısı 4 bine yaklaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırılarda dün Baalbek'te 33, Cebeli Lübnan'da 29, Güney'de 12, Nebatiye'de 7 ve Beka'da 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 754 olduğu kaydedildi.