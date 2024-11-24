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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan'da ölü sayısı 4 bine yaklaştı | Dış Haberler

        Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında 3 bin 754 kişinin öldüğünü açıkladı

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son bir günde 84 kişinin daha öldüğünü belirterek 8 Ekim 2023'ten bu yana can kaybının 3 bin 754'e ulaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:21 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:21
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        Lübnan'da ölü sayısı 4 bine yaklaştı
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu saldırılarda dün Baalbek'te 33, Cebeli Lübnan'da 29, Güney'de 12, Nebatiye'de 7 ve Beka'da 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 754 olduğu kaydedildi.

        İsrail saldırılarında 213 kişinin daha yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı sayısının da 15 bin 626'ya yükseldiği bildirildi.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

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