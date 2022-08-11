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Haberler Dünya Lübnan'da rehine krizi
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Lübnan'da bir kişi 'hesabındaki parayı çekemediği' gerekçesiyle çalışanları rehin aldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle silahlı bir kişi banka çalışanlarını rehin aldı. Çok sayıda banka müşterisi, olay sırasında banka önünde toplandı.

Lübnan'da rehine krizi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ismi henüz bilinmeyen bir kişi Beyrutun Hamra Mahallesi'nde bulunan Federal Banka giderek hesabındaki parayı çekmek istedi.

Parasını çekemeyen kişi, tekrar bankaya gelerek havaya 3 el ateş etti. Banka çalışanlarını rehin alan silahlı kişi, hesabındaki tüm parasını talep ediyor. Emniyet güçleri, banka çevresine güvenlik şeridi çekerek olay bölgesine girişleri engellerken, silahlı kişiyi ikna çabaları da sürüyor.

Banka çalışanlarını rehin alan kişinin hesabında 200 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

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