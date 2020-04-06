Lübnan'da Suriye bir mülteci kendini ateşe vererek intihar etti

AA

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beka'da kendini ateşe veren Suriyeli Bessam el-Hallak'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Suriyeli mültecinin geçim sorunları nedeniyle intihar ettiği belirtilen haberde, bölgedeki yetkili makamların olayı takip ettiği aktarıldı.

- Lübnan'daki Suriyeli mülteciler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK),2019 sonu itibarıyla Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 914 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusundaki desteğinin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Ancak Suriye'ye geri dönen mülteciler, Beşşar Esed rejiminin alıkoyma, zorla silah altına alma, zorla kaybettirme gibi uygulamalarından endişe ediyor.

Rejim güçlerinin mülklerine el koyduğu mülteciler, döndüklerinde kalacak yerlerinin olmaması nedeniyle de mağdur oluyor.