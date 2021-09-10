Lübnan'da yeni hükümet kuruldu 0:00 / 0:00

AA

Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020’de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 26 Temmuz’da yenisini kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Avn ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn ile Mikati yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardı.

İmzalar atılırken Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de hazır bulunduğu ifade edildi.

"ULAŞILABİLEN EN İYİSİ"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümetin "ulaşabildikleri en iyisi olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Mikati'nin hükümetiyle ilgili basına yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet, ulaşabildiğimizin en iyisidir. Bizler uçurumdayız ve bundan kurtulmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avn, ekmek, benzin ve mazot gibi temel sorunları çözmenin yanı sıra yoksulluk, borçlar, salgın ve Beyrut Limanı'ndaki patlamanın arkasında bıraktığı sorunlara odaklanacaklarını aktardı.

BAŞBAKAN MİKATİ: İSRAİL DIŞINDA TÜM DÜNYA İLE ÇALIŞACAĞIZ

Lübnan'ın yeni Başbakanı Necib Mikati, halkın temel ihtiyaçları için tüm uluslararası kurumlarla görüşeceklerini söyledi. Yaklaşık 1,5 ay süren hükümet kurma çalışmalarının ardından başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkan Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşmaya vardığı 24 bakandan oluşan kabinesini açıkladı.

Mikati, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da durumun gerçekten çok kötü olduğuna ve ilaçların dahi piyasada bulunamadığına işaret etti. Yeni hükümetin başarılı olması için engelleme ve umutsuzluk politikaları yerine iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getiren Mikati, "Lübnan halkının temel ihtiyaçlarının temini için tüm uluslararası kurumlarla temasa geçeceğim." dedi.

Kabinesinin belli bir kesimi değil tüm Lübnanlıları temsil ettiğinin altını çizen Mikati, "Arap dünyasına ihtiyacımız var ve Arap ülkelerinin kapılarını çalacağız. Lübnan'da çöküşün durmasını ve ülkenin yeniden kalkınmasını umuyoruz." diye konuştu.

Siyaseti bir kenara bırakarak çalışmaya odaklanmaları gerektiğini aktaran Mikati, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların artık konuşmalara ve vaatlere karnı tok. Genel seçimleri zamanında gerçekleştirmeye söz veriyorum. Ülkeyi kurtarmak için hükümetin ivedilikle atacağı bazı adımlar var."

Devletin temel ürünlere yönelik sübvansiyonu kaldırma konusuna da değinen Mikati, kendilerinin böyle bir niyeti olmadığını ancak ellerinde yeterli finansal kaynak da bulunmadığını vurguladı. Mikati, Lübnan için ulusal çıkarlar doğrultusunda İsrail'in dışındaki tüm dünya ile çalışacaklarını ifade etti.

HARİRİ'DEN YENİ HÜKÜMETE DESTEK

Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nihayet. 12 ay süren boşluktan sonra ülkemizde bir hükümet oldu." ifadelerini kullandı.

Hariri, ülkedeki çöküşün önüne geçmesi ve ekonomik reformları hayata geçirmesi için Mikati'ye her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020’de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 26 Temmuz’da yenisini kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, hükümetini açıklamıştı.

Lübnan'da durumun gerçekten çok kötü olduğuna ve ilaçların dahi piyasada bulunamadığına işaret eden Mikati, yeni hükümetin başarılı olması için engelleme ve umutsuzluk politikaları yerine iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirmişti.