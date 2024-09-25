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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı | Dış Haberler

        Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı

        Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi. Diğer yandan Hizbullah, "İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hedef aldığını açıkladığı" İbrahim Muhammed Kubeysi'nin öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 04:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 04:09
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        Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı
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        Bakan Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı.

        Buhabib, İsrail’in Hizbullah’a yönelik bombalamaları sırasında Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.

        Yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, Buhabib, bu sayısının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.

        HİZBULLAH, İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI KUBEYSİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

        Hizbullah, "İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hedef aldığını açıkladığı" İbrahim Muhammed Kubeysi'nin öldüğünü duyurdu.

        Hizbullah, örgütün Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, 1962 doğumlu “Hacı Ebu Musa” lakaplı İbrahim Muhammed Kubeysi'nin öldüğü belirtildi.

        İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda "Hizbullah'ın füze sistemlerinin başında bulunan" İbrahim Muhammed Kubeysi'yi hedef aldıklarını duyurmuştu.

        İSRAİL LÜBNAN’DA 558 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

        İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

        Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

        İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

        Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

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