Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle 1 İsrailli öldü | Dış Haberler

        Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle 1 İsrailli öldü

        Lübnan'dan atılan bir füzenin İsrail'in kuzeyindeki Nehariya kentine düşen şarapnel parçalarıyla yaralanan bir İsrailli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 01:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle 1 İsrailli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordu radyosuna göre, Nehariya kentine düşen şarapnel parçaları nedeniyle bir hafta önce yaralanan bir İsrailli yaşamını yitirdi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise, ölen İsraillinin 57 yaşında olduğu ve 23 Ekim'de aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

        AA'nın haberine göre; Hizbullah, 23 Ekim'de "Batı Celile bölgesindeki Nehariya kentini büyük bir füze salvosu ile bombaladığını" duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lübnan
        #israil
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir
        İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        "Hakem dediğin mutlak hakimdir!"
        "Hakem dediğin mutlak hakimdir!"
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?