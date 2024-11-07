Lübnan'dan atılan roketlerle 1 İsrailli öldü

Lübnan'dan atılan roketin bir İsraillinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'dan Batı Celile'deki Kfar Masaryk yerleşim yerine roket atıldı.

AA'nın haberine göre; roket saldırısından yaklaşık bir saat sonra Kfar Masaryk'teki tarım arazisinde 18 yaşında bir gencin cesedi bulundu.

Gencin, roketin şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle öldüğü ifade edildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.