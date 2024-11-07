Lübnan'dan atılan roketlerle 1 İsrailli öldü
İsrail'in Batı Celile'deki yerleşim yerine Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle 18 yaşındaki İsrailli genç, hayatını kaybetti
Lübnan'dan atılan roketin bir İsraillinin ölümüne neden olduğu belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'dan Batı Celile'deki Kfar Masaryk yerleşim yerine roket atıldı.
AA'nın haberine göre; roket saldırısından yaklaşık bir saat sonra Kfar Masaryk'teki tarım arazisinde 18 yaşında bir gencin cesedi bulundu.
Gencin, roketin şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle öldüğü ifade edildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.