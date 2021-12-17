Lübnan'dan dar gelirli ailelere 246 milyon dolarlık fon 0:00 / 0:00

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Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada Avn ve Mikati'nin, Meclisin 7 Aralık'ta yeniden onayladığı kararı imzaladığı belirtildi.

Kararın içeriğine değinilen açıklamada, nakdi yardımdan açlık sınırı ve altında yaşayanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ekonomik krizden etkilenen vatandaşların yararlanacağı aktarıldı.

Lübnan medyası yardımdan yaklaşık 200 bin ailenin faydalanacağını yazdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ocak ayında, Lübnan'daki düşük gelirli vatandaşlara nakdi olarak tahsis edilmek üzere 246 milyon dolarlık bir kredi sağlamıştı. Ancak hükümetin kararda yaptığı birtakım değişiklikler ve hükümetin kurulmaması nedeniyle karar ertelenmişti.