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Haberler Dünya Lübnan'dan İsrail'e roketler fırlatıldı, İsrail Savunma Bakanı acil toplanma kararı aldı
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Lübnan'dan İsrail'e bir dizi roket fırlatıldı, İsrail Savunma Bakanı acil toplanma kararı aldı

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldığını duyurdu. Gelişmelerin ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vururken, İsrail Savunma Bakanı, güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı aldı. İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu, İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan atılan bir dizi roket üzerine güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmenin ardından, bu gece saatlerinde güvenlik kabinesini toplayacak. Ülkenin kuzeyinde hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı da bildirildi.

Lübnan'dan İsrail'e roketler fırlatıldı, İsrail Savunma Bakanı acil toplanma kararı aldı
HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun aktardığına göre, İsrail’in kuzeyine 15 roket fırlatıldı.

İsrail hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketleri imha etmek için devreye sokulduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI ACİL TOPLANMA KARARI ALDI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gallant’ın, ülkenin kuzey sınırındaki güvenlik durumu hakkında İsrailli yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi. Açıklamada, İsrailli Bakan'ın, durum değerlendirmesi yapmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacağı belirtildi.

Gallant’ın, roket saldırıları üzerine, “İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer savunma yetkililerine gerekli talimatları verdiği” bildirildi.

NETANYAHU KABİNEYİ TOPLAYACAK

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu, İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan atılan bir dizi roket üzerine güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmenin ardından, bu gece saatlerinde güvenlik kabinesini toplayacak. Güvenlik kabinesinin yaklaşık iki aydır toplantı yapmadığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), ülkenin kuzeyinde özellikle Nahariye kenti ve çevresinde sığınakların açılmasının kararlaştırıldığını geçti.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail’in, Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle ülkenin kuzeyinde hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından ülkenin kuzey bölgelerinde hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), fırlatılan roketlerin çoğunun Katyuşa ve Grad tipi olduğunu aktardı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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