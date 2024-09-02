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        Haberler Dünya Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 30 roket atıldı | Dış Haberler

        Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 30 roket atıldı

        Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine onlarca roket atıldığı, can kaybının olmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:40 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:40
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        Lübnan'dan İsrail'e 30 roket
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        İsrail ordu radyosunun haberinde, kuzeydeki Batı el-Celil bölgesinde çalan uyarı sirenlerinin ardından 30 roketin atıldığının tespit edildiği belirtildi.

        Haberde, roketlerin atıldığı bölgelerde can kaybına dair bilgi gelmediği ifade edildi.

        Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde direnen Filistin halkına destek olmak için İsrail'in el-Menara mevkiine roketli saldırı düzenledikleri ve hedefi "tam isabet" vurdukları kaydedildi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer ajan haberde ise ülkenin güneyinde uçuş yapan İsrail savaş uçağının, Merciyyun bölgesini füzeyle hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

        İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #lübnan
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