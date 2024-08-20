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        Haberler Dünya Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine onlarca füze ve İHA saldırıları düzenlendi | Dış Haberler

        Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine onlarca füze ve İHA saldırıları düzenlendi

        Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 40 füze ve çok sayıda insansız havacı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 23:52 Güncelleme: 20.08.2024 - 23:52
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        Lübnan'dan İsrail'e onlarca füze ve İHA
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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 40 füze fırlatıldığı belirtildi.

        Ordu açıklamasında akşam saatlerinde çok sayıda İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine gönderildiği aktarıldı.

        Hava savunma sistemlerinin İHA'ların bazılarını düşürdüğü, bazı İHA'ların ise Golan Tepelerine düştüğü ifade edildi.

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #lübnan
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