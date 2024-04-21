Lübnan'dan SİHA saldırısı: İsrailli subay öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 17 Nisan'da yaralanan Etzioni Taburu'ndan Binbaşı Dor Zimel'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 605'e yükseldiği, 27 Ekim'de başlayan karadan işgal sürecinde de 260 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.