Lübnan'dan Suriye'ye 240 bin kişi geçti

Lübnan Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'da yerinden edilen kişilere ilişkin bilgi verildi.

AA'nın haberine göre; Lübnan'da 23-30 Eylül tarihlerinde 239 bin 453 kişinin Lübnan sınırından Suriye'ye geçtiği, bu kişilerin 176 bin 80'inin Suriyeli ve 63 bin 373'ünün Lübnanlı olduğu kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon kişinin yerinden edildiği, bu kişilerden 155 bin 600'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

Lübnan'da yerinden edilenlerin barınması için 875 merkezin açıldığı, bunlardan 625'inin maksimum kapasitesine ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Lübnan hükümetinin, Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlarla birlikte bağış toplanması için "insani yardım çağrısı" başlattığı, ülkede yerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 425 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. REKLAM İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1275 KİŞİ ÖLDÜ Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.