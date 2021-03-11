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Lübnan Enerji Bakanı Gacar, yakıt için gerekli kaynak bulunamadığından karanlığa doğru gittiklerini söyledi

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, elektrik üretiminde kullanılacak yakıtı almak için gerekli bütçe temin edilemediğinden ülkenin karanlığa doğru gittiği uyarısında bulundu.

Lübnan Enerji Bakanı Gacar, yakıt için gerekli kaynak bulunamadığından karanlığa doğru gittiklerini söyledi
AA

Enerji Bakanı Gacar, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, elektrik kesintisiyle ülkenin karanlığa gömülmemesi için sarf ettikleri çabaları Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştığını söyledi.

Ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanmaması yönündeki imkanlarının tümünü seferber ettiklerine işaret eden Gacar, "Karanlığa doğru gidiyoruz. Bizler üzerimize düşeni yaptık. Parlamenterlerin, çözüm imkanına sahip oldukları halde karanlığa gitmemize seyirci kalmayı kabul edeceklerini sanmıyorum." dedi.

Yakın gelecekte ne Lübnan Elektrik Şirketi'nden ne de jeneratörlerden elektrik temin etmenin mümkün olmayacağına dikkati çeken Gacar, "O zaman da durum çok daha zor olacaktır. Yakıt almak için bir kaynak bulunmalı, bizler hala 2020 yılı bütçesinde yaptığımız tasarruftan kalan imkanları kullanıyoruz. Elektrik üretimini sürdürmemiz için yeni bütçeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

- Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar bugün itibarıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

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