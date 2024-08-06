Lübnan: Hizbullah'ın İsrail'e karşılığını engellemeye çalışıyoruz

İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın en üst düzey komutanı Fuad Şükr'ü ve Tahran'da Hamas lideri Haniye'yi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib Mısırlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın İsrail'e 'daha büyük bir savaş başlatabilecek' bir karşılık vermesini önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Çin: Durum karmaşık

Çin'in, Lübnan'a seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarını uyararak bu ülkede bulunanlara da "acil durumlara hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptığı bildirildi.