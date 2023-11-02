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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan Hizbullahı: Güneydeki ​​İsrail tabur komutanlığına iki İHA ile saldırdık

        Lübnan Hizbullahı: Güneydeki ​​İsrail tabur komutanlığına iki İHA ile saldırdık

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur komutanlığına ağır patlayıcı yüklü İHA'larla saldırıldığı ve kışla içerisindeki hedefin "yüksek isabet" oranıyla vurulduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:47
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        "İsrail'in kışlasına İHA'larla saldırdık"
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        Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri’nde konuşlu bulunan İsrail’e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur karargahına iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur komutanlığına ağır patlayıcı yüklü İHA'larla saldırıldığı ve kışla içerisindeki hedefin "yüksek isabet" oranıyla vurulduğu belirtildi.

        Uzmanlara göre Hizbullah, İsrail ile arasındaki çatışmaların başladığı 8 Ekim'den bu yana ilk kez bu tür bir silah kullanıyor.

        Bu saldırının, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yarın yapacağı konuşmadan önce olması ise dikkati çekti.

        Hizbullah, bu sabah yaptığı açıklamada da mensuplarının Lübnan'ın güney sınırına yakın El-Abad bölgesinde bulunan İsrail’e ait casus sistemini uygun silahlarla hedef aldığını ve sistemin doğrudan vurulduğunu duyurmuştu.

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        #iran hizbullahı
        #haberler
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