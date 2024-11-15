Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Arabsalim bölgesinde Sivil Savunma Derneği tarafından kullanılan bir noktaya düzenlenen saldırıda 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkenin doğusunda yer alan Baalbek'teki Şaab Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 5'i kadın olmak 8 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, bölge doktorunun aktardığına göre ülkenin güneyindeki Sur'da bir evin hedef alınması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca Sur'daki Kana bölgesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Nebatiye'de, savaşın başından bu yana en şiddetli saldırılar Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye düzenlenen İsrail saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, savaşın başladığı günden bu yana Nebatiye'nin en şiddetli saldırılardan birine sahne olduğu ifade edildi.

İsrail saldırılarında Nebatiye'ye bağlı Hasbaya bölgesinde 1 çiftçinin öldüğü, Beyad bölgesinde hedef alınan bir evde ise 3'ü Suriyeli 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail, Sur'da bir camiyi havaya uçurdu Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in Bazaliye bölgesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.