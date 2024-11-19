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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet etti | Dış Haberler

        Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet etti

        Lübnan, İsrail'in 2 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:25 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:25
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        Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet etti
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        Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliğinin İsrail'in 2 Ekim ile 11 Kasım 2024 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırıları BMGK'ya şikayet ettiği belirtildi.

        Bunun, Lübnan'ın İsrail saldırılarının etkilerini ve yansımalarını belgelemek için BMGK'ya sunduğu periyodik şikayetler kapsamında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma ve BMGK'ya saldırıları durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri ve harekete geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

        SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

        Şikayet dilekçesinde İsrail'in sahil kenti Batrun'da Lübnanlı İmad Ehmez'i kaçırması, kara saldırılarını sürdürmesi, Yarun, Aytarun Marun er-Ras, Meys el-Cebel ve diğerlerinde olduğu gibi köyleri ve mahalleleri tamamen yok etmesine yer verildiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Lübnan ordusunu, sivil tesisleri ve sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

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        İsrail'in Baalbek ve Nebatiye'deki tarihi binaları hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca Sayda ilçesine bağlı Adlun ile Sur ilçesine bağlı Deyr Kanun en-Nehr, Ras el-Ayn ve Ayn Baal'da ambulansları, acil durum merkezlerini ve çalışanlarını hedef alan saldırıların da şikayette yer aldığı aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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