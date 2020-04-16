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Lübnan, İsrail'in Suriye'de düzenlediği SİHA'lı saldırıyı kınadı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Suriye topraklarında Lübnan plakalı sivil bir aracı hedef alınmasını kınadı.

Lübnan, İsrail'in Suriye'de düzenlediği SİHA'lı saldırıyı kınadı
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait SİHA'nın, Suriye topraklarının sınıra yakın bölgesinde bulunan Lübnan plakalı sivil bir aracı 2 füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu SİHA'lı saldırının kınandığı açıklamada, "Bu saldırı, İsrail'in Lübnan'a karşı devam eden düşmanca politikasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Saldırının Lübnan'ın egemenliğini hedef alan açık bir ihlal sayıldığı vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin konuyu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşıması için New York'taki Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi'ne talimat verdiği aktarıldı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, dün, Suriye'den ülkeye giriş yapmak üzere sınır bölgesinde bulunan Hizbullah mensuplarını taşıyan bir aracın İsrail'e ait SİHA tarafından vurulduğu belirtilmişti.

Atılan iki füzeyle kullanılamaz hale getirilen araçtan Hizbullah mensuplarının atlayarak kurtulmayı başardıkları ifade edilmişti.

Hizbullah veya İsrail makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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