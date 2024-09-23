Lübnanlı gazeteci bombardımanın hedefi oldu
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları devam ederken canlı yayın yapan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia bombardımanda yaralandı
İsrail'in saldırıları sırasında Lübnanlı bir gazeteci Mara İnternational Network Yönetmeni Fadi Boudia canlı yayında bombardımana yakalandı.
Gazetecinin yayında iken şiddetli arkadan gelen şiddetli bir sesle irkilip, arkadaki paravanın devrilmesiyle öne düştüğü görülüyor.
SALDIRIDA YARALANDI
İsrail'in hava saldırısında yaralanan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia'nın görüntüleri tüm dünyada son dakika olarak geçti. Saldırıda yaralanan Lübnanlı gazetecinin durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.