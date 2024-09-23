Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnanlı gazeteci bombardımanın hedefi oldu | Dış Haberler

        Lübnanlı gazeteci bombardımanın hedefi oldu

        İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları devam ederken canlı yayın yapan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia bombardımanda yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canlı yayında bombardıman!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in saldırıları sırasında Lübnanlı bir gazeteci Mara İnternational Network Yönetmeni Fadi Boudia canlı yayında bombardımana yakalandı.

        Gazetecinin yayında iken şiddetli arkadan gelen şiddetli bir sesle irkilip, arkadaki paravanın devrilmesiyle öne düştüğü görülüyor.

        SALDIRIDA YARALANDI

        İsrail'in hava saldırısında yaralanan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia'nın görüntüleri tüm dünyada son dakika olarak geçti. Saldırıda yaralanan Lübnanlı gazetecinin durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fadi Boudia
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"