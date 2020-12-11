Lübnan Mahkemesi, Hariri suikastının failini 5 kez ömür boyu hapse mahkum etti

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AA

Uluslararası Lübnan Mahkemesindeki karar duruşmasına, hakimlerin bazıları Lahey'deki Mahkeme binasından katılırken, 2 hakim de video konferans yoluyla katıldı.

Hakimler, Mahkemenin Savcısı Nigel Povoas'ın talebini kabul ederek, Selim Cemil Ayyaş hakkında 5 kez ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı.

Hakimler, Lübnan hükümetinden de mağdurların zararlarının tazmin edilmesi için bir fon oluşturmasını istedi.

- 4 sanıklı davada sadece Ayyaş suçlu bulunmuştu

Savcı Povoas, 4 Hizbullah üyesi sanığın yargılandığı ve sadece Selim Cemil Ayyaş'ın suçlu bulunduğu davada, Ayyaş'a müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili açılan davada, gıyabi yargılanan 4 Hizbullah üyesi sanıktan Ayyaş'ı suçlu bulurken, diğer 3 sanıkla ilgili ise beraat kararı vermişti.

Sanıklardan Ayyaş'ı, Refik Hariri ile aynı saldırı sırasında yaşamını yitiren 21 kişinin ölümünden sorumlu tutan mahkeme, diğer sanıklar Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra'yı mahkum edecek yeterli delil bulunmadığına hükmetmişti.

- Firari Ayyaş'ın cezasını çekmesi beklenmiyor

Gıyabi olarak yargılandığı davada ömür boyu hapis cezası alan Ayyaş henüz yakalanamadı.

Eski Başbakan Saad Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden Mustafa Alluş daha önceki açıklamasında, "Ayyaş'ın nerede olduğunu Hizbullah'tan başkası bilmiyor. Hizbullah, iyi niyet göstergesi olarak Ayyaş'ı teslim etmeli ancak bunu yapmaları mümkün görünmüyor." ifadesini kullanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybeden mağdurlar adına bir önceki duruşmaya katılan Peter Haynes ise söz konusu cezanın sadece göstermelik olacağını ve gıyabi yargılanan Ayyaş'ın hapis cezasını çekeceğine inanmadıklarını belirtmişti.

- Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi nasıl kuruldu?

Refik Hariri, ülkedeki askeri ve istihbari varlığıyla nüfuz sahibi Suriye yönetimiyle ters düşmesinden kısa süre sonra 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcı taşıyan bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu beraberindeki 21 kişiyle hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve bu dönemdeki karışıklıkları dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti.

BM Güvenlik Konseyi, 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti.

Hollanda'da bulunan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başladı.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri Selim Cemil Ayyaş, Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra hakkında "Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek" suçundan tutuklama kararı vermişti.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 Hizbullah üyesi halen bulunamadığı için 2 Şubat 2012'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı.

Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014'te okunmasıyla, 2005'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.