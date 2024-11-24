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        Haberler Dünya Lübnan resmi haber ajansı: İsrail, ülkede uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanmayı sürdürüyor | Dış Haberler

        Lübnan resmi haber ajansı: İsrail, ülkede uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanmayı sürdürüyor

        Lübnan resmi haber ajansı, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü El-Mari Köyü çevresindeki Lübnan ordusuna ait kontrol noktası yakınını fosfor bombalarıyla vurduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:26
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        Lübnan: İsrail fosfor bombası kullanmayı sürdürüyor
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        İsrail ordusunun, güneydeki Hıyam beldesini ele geçirmek amacıyla saldırılarına devam ederken El-Mari Köyü çevresindeki Lübnan ordusuna ait kontrol noktası yakınını fosfor bombalarıyla vurduğu bildirildi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Şuba Hıyam beldesi, Rahibat Mahallesi, Numeyriyye ile Şarkiyye arası, Mefdun, Şukin, Haruf ve Cebel Ahmar gibi bazı bölgelere saldırılarına devam ediyor.

        İsrail ordusu ayrıca gece boyunca El-Mari Köyü çevresindeki Lübnan ordusuna ait kontrol noktasının yakınını fosfor bombalarıyla vurdu.

        Stratejik öneme sahip olması sebebiyle Hıyam beldesinin çevresinde İsrail güçleri ile Hizbullah mensupları arasında yoğun çatışmalar yaşandığı ifade ediliyor.

        Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hıyam beldesinin doğusunda bulunan bir grup İsrail askerinin roket atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

        İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılara başladığı andan itibaren özellikle ülkenin güneyindeki birçok bölgede fosfor bombası kullanmıştı.

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        #lübnan
        #israil
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