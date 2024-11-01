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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü saldırılarında 30 kişi öldü | Dış Haberler

        Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü saldırılarında 30 kişi öldü

        Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü saldırılarında 30 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 23:11 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:11
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü saldırılarında 30 kişi öldü
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda 30 kişinin öldüğü, 103 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 897'ye, yaralananların sayısının da 13 bin 150'ye yükseldiği kaydedildi.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

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