Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 645 kişinin öldüğünü açıkladı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırılarda dün Baalbek'te 49, Nebatiye'de 8, Güney'de 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 645 olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında 111 kişinin daha yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı sayısının da 15 bin 355'e yükseldiği bildirildi.