Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

AA

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 73 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 505 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 407 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 477'ye, vakaların 285 bin 754'e, iyileşenlerin sayısının da 168 bin 749'a yükseldiği aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 459 kişinin enfekte olduğu, 245 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Son verilerle can kayıplarının 370'e, vakaların 100 bin 689'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 97 bin 6'ya ulaştığı aktarıldı.