Lübnan ve İsrail deniz sınırı müzakerelerine tekrar başlayacak 0:00 / 0:00

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Lübnan resmi kaynaklarından gelen bilgilere göre Lübnan ve İsrail önümüzdeki hafta Doğu Akdeniz sınırlarındaki anlaşmazlık nedeniyle ABD’nin aracılığıyla görüşmelere yeniden başlayacak. İki ülke arasında ABD’nin aracı görevinde olduğu görüşmeler ekim ayında başlatılmış ancak ertelenmişti. Görüşmelerin ABD’li diplomat John Desrocher’in Lübnan’a ziyaretiyle aynı zamana denk getirileceği belirtildi.

Lübnan ve İsrail arasındaki deniz yetki alanlarındaki anlaşmazlığın 860 kilometrelik ihtilaflı bölgeyle ilişkili olduğu biliniyor. İki ülkenin bu bölgedeki hak iddiası tartışmanın ana hattını oluştururken aynı zamanda bölgede yaşanan anlaşmazlıklar enerji kaynaklarıyla da yakından ilgili.

Ertelenen görüşmeler sürecinde her iki ülke bölgedeki hak iddialarına ilişkin birbirinden farklı haritalar sunmuş ve son olarak Lübnan’dan deniz yetki alanını genişletmeye ilişkin tasarı hamlesi gelmişti.