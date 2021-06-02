Lübnan’da suikast davasının görüldüğü mahkeme kapanabilir! 0:00 / 0:00

Reuters

Mahkemeden çarşamba günü yapılan açıklamada fon kıtlığı devam ettiği takdirde davanın düşeceğini ve mahkemenin temmuz ayından sonra kapatılacağını söyledi. Mahkemeden bir yetkili olan David Tolbert yaptığı açıklamada, mahkemenin kapatılmasının mağdurların zararına olduğunu ve önemli davaları yarım bırakacağını söyledi.

21 kişinin ve Refik Hariri’nin hayatını kaybettiği bombalı saldırının davasının görüldüğü Lübnan Özel Mahkemesi (STL)’nin yaptığı açıklamada, ‘‘Lübnan mahkemesi eşi görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya olduğunu duyurmaktan üzüntü duyuyor’’ açıklaması yapıldı.

Açıklamada, mahkeme yetkililerinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i durumdan haberdar ettiğini ve yargıçlar ve diğer personelin mahkeme kayıtlarını korumak ve "tanıkların korunmasıyla ilgili" adımların atılması için harekete geçildiği aktarıldı.

Geçen hafta Reuters tarafından yayımlanan özel bir raporda, yüzde 51'i gönüllü katkılarla ve yüzde 49'u Lübnan hükûmeti tarafından finanse edilen mahkemenin parasının tükendiği ortaya çıkmıştı.

Tüm bu gelişmeler aynı zamanda 2020’de gerçekleşen Beyrut Limanı’ndaki patlamanın sorumlularının adalete teslim edilmesine ilişkin BM Mahkemesi’nin kurulması yönündeki çağrıları da azaltacak.