Lübnanlı Dürzi lider Canbolat:

AA

Canbolat, BAE ile İsrail arasında varılan ve Arap dünyasında ciddi tepkiyle karşılaşan normalleşme anlaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dürzi lider, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail- Körfez arasında ABD öncülüğünde yapılan anlaşma, Trump'ın çıkarına olacak bir seçim manevrasından başka bir şey değildir. Arap Filistin toprakları üzerinde İsrail devleti kurulduğu günden beri, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin yanı sıra Filistinlilerin topraklarına el koyma ve kendilerini tehcir etme dalgaları durmadı."

İsrail'in Kudüs kenti ve Suriye toprakları olan Golan Tepelerine yönelik işgaline de değinen Canbolat, "Tıpkı Nazilerin Paris ve Fransa işgali gibidir. Umuyorum ki Araplar, tüm Filistin'i kaybetmeden önce uyanırlar." değerlendirmesinde bulundu.