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Lübnanlı sanatçılar, Beyrut Limanı'ndaki patlama alanının maketini yaptı

Lübnanlı sanatçılar, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yaşandığı alanı yansıtan maketle, patlamanın kurbanlarını anmak ve suçun kaydını tutmak istiyor.

Lübnanlı sanatçılar, Beyrut Limanı'ndaki patlama alanının maketini yaptı
AA

Başkent Beyrut'ta 5 kişilik bir sanat ekibi, patlamanın gerçekleştiği alanın 200 kez küçültülmüş şeklini yansıtan "Kayıp Şehir" adını verdikleri bir maket yaptı. Maketin yapımında, patlama alanının havadan, karadan ve çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafları referans alındı.

Sanatçıların, 80 santimetre yüksekliğinde, 20 santimetre genişliğinde ve 80 santimetre derinliğinde yaptıkları maket, buğday silolarını ve patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı deponun yerini gösteriyor.

Tamamlanması yaklaşık iki ay süren maketin yapımında, patlamanın meydana geldiği alandan alınan toprağın yanı sıra alçıtaşı, plastik, boya ve bazı eski malzemeler kullanılmış.

- "Bu trajik olayı kayıt altına almak istedik"

Maketin tasarımcısı Visam Zaglul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkesin bir ifade biçimi var. Kimisi çizimle, kimisi yazılıyla ifade ediyor. Biz de yaşananları bu şekilde ifade etmeye karar verdik." diye konuştu.

Zaglul, "Bu maketle Beyrut'un büyük bir bölümünü yok eden trajik olayı kayıt altına almayı ve kurbanların anısını ölümsüzleştirmeyi amaçladık." dedi.

Patlamanın yaklaşık 120 bin ton kapasiteli buğday silolarının büyük bölümünü tahrip ettiğine dikkati çeken Zaglul, limandaki enkaz ve moloz yığınları kaldırılsa ve hasarlı buğday siloları yıkılsa bile, bu maketin yaşanan suçu unutturmamak adına patlamaya tanıklık etmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

- Maket, Beyrut'taki felaketin somutlaştırılmış hali

Maketi yapan sanat ekibinde yer alan İmad Ebu Anton da maketin kenti vuran felaketin somutlaştırılmış hali olduğunu söyledi.

Ebu Anton, "Bu eserin bir açık artırmada satılarak, elde edilecek paranın patlamadan etkilenenler için kullanılmasını ve evlerinin onarımına yardımcı olunmasını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Lübnanlı sanatçı ayrıca, adli soruşturmaların tamamlanması ve patlamanın ardındaki gerçeğin ortaya çıkarılması temennisinde bulundu.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi 18 Şubat'ta, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Mahkemenin kararı, Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu onlarca kişi tarafından protesto edilmişti.

Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, 20 Şubat'ta soruşturmaya yargıç Tarık el-Bitar'ı atamıştı.

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